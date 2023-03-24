Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Владислав Овчинский: В честь 90-летия ПАО «Ил» проект «Открой#Моспром» запускает специальный квиз

Полина Французова
Город
Владислав Овчинский: В честь 90-летия ПАО «Ил» проект «Открой#Моспром» запускает специальный квиз
Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики Москвы

С сегодняшнего дня на сайте проекта «Открой#Моспром», который знакомит горожан с работой промышленных предприятий столицы, всем желающим доступен специальный квиз. Викторину подготовили к 90-летию Авиационного комплекса им. С.В. Ильюшина (ПАО «Ил»). Об этом в пятницу, 24 марта, сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Присоединиться в игре могут все желающие. Участникам онлайн-квиза предстоит ответить на девять вопросов, тесно связанных с историей предприятия.

— За годы работы на серийных заводах предприятия было разработано более 220 и создано более 140 типов самолетов разных модификаций. Некоторые из разработок определили успех нашей страны на воздушных просторах, — рассказал Владислав Овчинский.

Стать участников квиза можно до 31 марта 2023 года. Тогда же будут подведены итоги интеллектуальной игры. Те, кто верно ответит на 6 и более вопросов станут участниками розыгрыша призов от проекта «Открой#Моспром» и ПАО «Ил». Финалистов определит генератор случайных чисел.

ПАО «Ил» входит в Объединенную авиастроительную корпорацию госкоропрации «Ростех».

Владислав Овчинский Москва юбилей
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Татьяна Донская
Татьяна Донская

Хочется жить, творить, работать: как развивается район Орехово-Борисово Южное

Алексей Мухин
Алексей Мухин

Трамп оказался неугоден для всех

Виталий Сучков
Виталий Сучков

Бережно храним истории героев: в Москве стартовал конкурс «Незабытые истории Победы»

Богдан Безпалько
Богдан Безпалько

Чушь и фарисейство: почему никто на Западе никогда не ставил цели принести реальную демократию

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Завтра будет новый день: почему у каждого человека счастье свое

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Куда приводят мечты: зачем России Европарламент

Александр Лосото
Александр Лосото

Как поддержать престиж ученого: науку в России развалили?

Все мнения
О проекте