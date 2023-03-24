Владислав Овчинский: В честь 90-летия ПАО «Ил» проект «Открой#Моспром» запускает специальный квиз

Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики Москвы

С сегодняшнего дня на сайте проекта «Открой#Моспром», который знакомит горожан с работой промышленных предприятий столицы, всем желающим доступен специальный квиз. Викторину подготовили к 90-летию Авиационного комплекса им. С.В. Ильюшина (ПАО «Ил»). Об этом в пятницу, 24 марта, сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Присоединиться в игре могут все желающие. Участникам онлайн-квиза предстоит ответить на девять вопросов, тесно связанных с историей предприятия.

— За годы работы на серийных заводах предприятия было разработано более 220 и создано более 140 типов самолетов разных модификаций. Некоторые из разработок определили успех нашей страны на воздушных просторах, — рассказал Владислав Овчинский.

Стать участников квиза можно до 31 марта 2023 года. Тогда же будут подведены итоги интеллектуальной игры. Те, кто верно ответит на 6 и более вопросов станут участниками розыгрыша призов от проекта «Открой#Моспром» и ПАО «Ил». Финалистов определит генератор случайных чисел.

ПАО «Ил» входит в Объединенную авиастроительную корпорацию госкоропрации «Ростех».