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Красногорский филиал Музея Победы открыл выставку ко Дню театра

Араз Салехов
Общество
Красногорский филиал Музея Победы открыл выставку ко Дню театра
Фото: Пресс-служба Музея Победы
Московская область, Красногорск, улица Народного Ополчения, 15 Карта всех событий

Выставка «Время театра» открылась в красногорском филиале Музея Победы в преддверии Всемирного дня театра. Об этом в пятницу, 24 марта, сообщили в пресс-службе музея.

— Посетители окунутся в историю театра, узнают, как он зарождался и развивался, как в тяжелое военное время театральное искусство помогало выжить и победить, — сказала заведующая красногорским филиалом Музея Победы Светлана Любенкова.

Специалисты подготовили временную экспозицию в рамках проекта «Приближение. История в деталях». Гости увидят два экспоната: бинокль марки «Трындина съя Москва» конца XIX — начала XX века и советский бинокль производства 1930–1950-х годов.

26 марта студенты театральных вузов смогут бесплатно посетить Музей Победы. Акция приурочена ко Всемирному дню театра, который ежегодно отмечается 27 марта. Для бесплатного посещения экспозиции достаточно показать студенческий билет.

Столичные школьники впервые представят свои спектакли в рамках 11-й ежегодной общегородской акции «Ночь театров». К примеру, педагогический театр подростков школы № 1534 «Академическая» покажет инсценировку на основе повести Юрия Олеши «Три толстяка».

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