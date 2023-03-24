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Песков: Кремль не будет участвовать в акции «Час Земли» из-за признания WWF иноагентом

Лейла Алиева
Общество
Песков: Кремль не будет участвовать в акции «Час Земли» из-за признания WWF иноагентом
Фото: Игорь Иванко / АГН Москва

Кремль принял решение в это году не участвовать в ежегодной акции «Час Земли», так как проводящий ее Всемирный фонд природы России (WWF)* внесен в список иноагентов. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в пятницу, 24 марта.

— В этом году мы приняли решение воздержаться от участия в этой акции. Это связано как раз с тем, что они стали иноагентом, — приводит его слова РИА Новости.

10 марта Минюст внес в реестр иноагентов Всемирный фонд природы.

По данным министерства, Всемирный фонд природы получал поддержку от иностранных источников. При этом представители фонда под видом деятельности по защите природы и окружающей среды пытались оказывать влияние на решения органов власти России.

Принятие решения о признании человека или организации иностранным агентом основывается на юридически подтвержденных фактах, сообщил замглавы Минюста Олег Свириденко. Он отметил, что в настоящее время ведомство начало публиковать на своем сайте справочную информацию о включенных в реестр гражданах.

*Включен в список физлиц-иноагентов.

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