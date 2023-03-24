Синоптик Колесов рассказал, какая погода будет в Петербурге на выходных

Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

Синоптик Александр Колесов рассказал, какую погоду стоит ожидать жителям Санкт-Петербурга в ближайшие выходные.

По словам специалиста, в первой половине дня субботы будет относительно тепло, после обеда синоптическую ситуацию изменит холодный атмосферный фронт, начнется снижение температуры воздуха и осадки. Циклон принесет дожди, временами со снегом. Также будет дуть юго-западный и западный ветер порывами до 10–15 метров в секунду.

В последний день недели под влиянием следующего циклона в Петербурге ожидается снег с дождем и всего плюс 2–4 градуса, передает издание «Невские новости».

Также синоптики сообщили, что в Челябинской области готовятся к весенним паводкам. На реке Ай начали распиливать лед. Благодаря работе спасателей лед начинает быстрее таять, формируя небольшие льдины. Они не провоцируют заторы и свободно уходят вниз по течению, передает ОТР.

Не стоит полагать, что в надвигающиеся выходные москвичей ждет безоблачное небо. Таким прогнозом в беседе с «Вечерней Москвой» поделился руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.