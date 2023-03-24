Фото: Telegram / Дептранс Москвы

С момента возвращения трамваев в Лефортово число поездок на маршрутах через Госпитальную площадь выросло на 15 процентов. Об этом в пятницу, 24 марта, рассказал заместитель мэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

— Месяц назад восстановили трамвайное движение через Госпитальную площадь — количество поездок на проходящих здесь маршрутах 32 и 46 выросло на 15 процентов. Ими уже воспользовались около 800 тысяч пассажиров, — сказал он.

Уточняется, что запуск трамваев сократил время в пути и улучшил транспортные связи. Также пассажиры теперь могут без пересадок доехать до станции метро «Лефортово» БКЛ. Кроме того, остановки перенесли ближе ко входу в метро, передает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

17 февраля мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что столичные власти закупают трамваи для города только у российских производителей. По его словам, в 2023 году в столице завершится полное обновление парка трамваев, в общей сложности в ближайшие три года в столицу поступят 150 вагонов нового поколения.