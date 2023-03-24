Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Число поездок на маршрутах через Госпитальную площадь выросло на 15 процентов

Никита Худяков
Город
Число поездок на маршрутах через Госпитальную площадь выросло на 15 процентов
Фото: Telegram / Дептранс Москвы

С момента возвращения трамваев в Лефортово число поездок на маршрутах через Госпитальную площадь выросло на 15 процентов. Об этом в пятницу, 24 марта, рассказал заместитель мэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

— Месяц назад восстановили трамвайное движение через Госпитальную площадь — количество поездок на проходящих здесь маршрутах 32 и 46 выросло на 15 процентов. Ими уже воспользовались около 800 тысяч пассажиров, — сказал он.

Уточняется, что запуск трамваев сократил время в пути и улучшил транспортные связи. Также пассажиры теперь могут без пересадок доехать до станции метро «Лефортово» БКЛ. Кроме того, остановки перенесли ближе ко входу в метро, передает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

17 февраля мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что столичные власти закупают трамваи для города только у российских производителей. По его словам, в 2023 году в столице завершится полное обновление парка трамваев, в общей сложности в ближайшие три года в столицу поступят 150 вагонов нового поколения.

Район Лефортово Москва Трамваи
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Татьяна Донская
Татьяна Донская

Хочется жить, творить, работать: как развивается район Орехово-Борисово Южное

Алексей Мухин
Алексей Мухин

Трамп оказался неугоден для всех

Виталий Сучков
Виталий Сучков

Бережно храним истории героев: в Москве стартовал конкурс «Незабытые истории Победы»

Богдан Безпалько
Богдан Безпалько

Чушь и фарисейство: почему никто на Западе никогда не ставил цели принести реальную демократию

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Завтра будет новый день: почему у каждого человека счастье свое

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Куда приводят мечты: зачем России Европарламент

Александр Лосото
Александр Лосото

Как поддержать престиж ученого: науку в России развалили?

Все мнения
О проекте