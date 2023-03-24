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Москвичам рекомендовали пересесть на городской транспорт в вечерний час пик 24 марта

Араз Салехов
Город
Москвичам рекомендовали пересесть на городской транспорт в вечерний час пик 24 марта
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва
Москва, Третье транспортное кольцо Карта всех событий

Вечером 24 марта на некоторых дорогах Москвы прогнозируются затруднения в движении транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— Движение оцениваем в пять баллов. Вечером ожидаем до восьми — рекомендуем в часы пик воспользоваться городским транспортом, — говорится в сообщении.

В Telegram-канале «Дептранс. Оперативно» уточнили, что сегодня в связи с коротким рабочим днем час пик начнется раньше — около 16:00. Трудности на дорогах будут наблюдаться в центре столицы, на Третьем транспортном кольце (ТТК), на МКАД, а также на вылетных магистралях по направлению в область.

Накануне заместитель мэра Москвы в правительстве города, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Максим Ликсутов рассказал, что уровень задержки трамваев снизился в столице на 35 процентов благодаря физическому обособлению трамвайных путей. Такая инициатива позволяет увеличить скорость движения, а также повысить удобство поездок и не создавать заторы на дорогах.

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