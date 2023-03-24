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Медведев сообщил о подготовке Генштабом ответа на случай наступления ВСУ

Лейла Алиева

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Медведев сообщил о подготовке Генштабом ответа на случай наступления ВСУ
Фото: er.ru

Россия проинформирована о планах Украины по подготовке к наступательным операциям, поэтому российский Генштаб готовит ответные меры. Об этом в пятницу, 24 марта, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

— Они (ВСУ — прим. «ВМ») готовятся к наступательным операциям — это тоже всем известно. Наш Генеральный штаб это просчитывает и готовит свои решения, — приводит его слова РИА Новости.

Председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов до этого сообщил, что украинская армия готовит прорыв линии фронта в районе города Орехов Запорожской области. Наступление может начаться в ближайшие дни, об этом говорят темпы переброски и усиления украинской группировки.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью изданию La Stampa анонсировал контрнаступление украинской армии в мае. По мнению чиновника, положение ВСУ в Артемовске является стратегическим успехом.

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