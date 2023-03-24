Украинка пыталась продать 11-месячного ребенка подруги за 30 тысяч долларов

Фото: president.gov.ua

Жительница Волынской области на Украине пыталась продать 11-месячного ребенка подруги за 30 тысяч долларов. Об этом в пятницу, 24 марта, сообщила пресс-служба генерального прокурора страны.

— При процессуальном руководстве прокуроров Волынской областной прокуратуры разоблачена волынянка на торговле малолетним ребенком. Женщина заботилась о нежеланном сыне 23-летней подруги, которого та тайно родила дома в апреле 2022 года и на следующий же день после родов отдала. Вскоре она решила продать 11-месячного мальчика за 30 тысяч долларов, — говорится в сообщении.

Уточняется, что заключений о соглашении и составлении документов по усыновлению не принималось. Прокуратура задержала женщину во время передачи ребенка покупателю в городе Луцке. В данный момент ребенок находится в больнице, а в отношении женщины решается вопрос об избрании меры пресечения, передает РИА Новости.

В июле 2022 года прокуратура обвинила гражданку Украины Наталью Касьянову в организации пыток своего бывшего возлюбленного в Доминикане. Жертвой стал 21-летний Мигель Анхель Линарес. Женщина заплатила двум мужчинам, чтобы те в ее присутствии избили парня.