Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Украинка пыталась продать 11-месячного ребенка подруги за 30 тысяч долларов

Никита Худяков
В мире
Украинка пыталась продать 11-месячного ребенка подруги за 30 тысяч долларов
Фото: president.gov.ua

Жительница Волынской области на Украине пыталась продать 11-месячного ребенка подруги за 30 тысяч долларов. Об этом в пятницу, 24 марта, сообщила пресс-служба генерального прокурора страны.

— При процессуальном руководстве прокуроров Волынской областной прокуратуры разоблачена волынянка на торговле малолетним ребенком. Женщина заботилась о нежеланном сыне 23-летней подруги, которого та тайно родила дома в апреле 2022 года и на следующий же день после родов отдала. Вскоре она решила продать 11-месячного мальчика за 30 тысяч долларов, — говорится в сообщении.

Уточняется, что заключений о соглашении и составлении документов по усыновлению не принималось. Прокуратура задержала женщину во время передачи ребенка покупателю в городе Луцке. В данный момент ребенок находится в больнице, а в отношении женщины решается вопрос об избрании меры пресечения, передает РИА Новости.

В июле 2022 года прокуратура обвинила гражданку Украины Наталью Касьянову в организации пыток своего бывшего возлюбленного в Доминикане. Жертвой стал 21-летний Мигель Анхель Линарес. Женщина заплатила двум мужчинам, чтобы те в ее присутствии избили парня.

Украина Дети Преступления
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Татьяна Донская
Татьяна Донская

Хочется жить, творить, работать: как развивается район Орехово-Борисово Южное

Алексей Мухин
Алексей Мухин

Трамп оказался неугоден для всех

Виталий Сучков
Виталий Сучков

Бережно храним истории героев: в Москве стартовал конкурс «Незабытые истории Победы»

Богдан Безпалько
Богдан Безпалько

Чушь и фарисейство: почему никто на Западе никогда не ставил цели принести реальную демократию

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Завтра будет новый день: почему у каждого человека счастье свое

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Куда приводят мечты: зачем России Европарламент

Александр Лосото
Александр Лосото

Как поддержать престиж ученого: науку в России развалили?

Все мнения
О проекте