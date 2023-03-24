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Вице-спикер МГД Орлов: Продвижение практического москвоведения поможет в воспитании молодежи

Полина Пашкина
Город
Вице-спикер МГД Орлов: Продвижение практического москвоведения поможет в воспитании молодежи
Фото: duma.mos.ru

Воспитать новое поколение жителей Москвы, которые знают и любят свой город, помогут продвижение практического москвоведения и популяризация изучения истории столицы. Такое мнение выразил в пятницу, 24 марта, вице-спикер Мосгордумы Степан Орлов.

В Москве прошла научно-практическая конференция «История Москвы: методология, источниковедение, историография, популяризация», посвященная 150-летию со дня рождения архитектора Алексея Щусева. По мнению Орлова, такие мероприятия помогают привлечь к решению вопросов специалистов и найти пути популяризации москововедения.

— Важно выстроить эффективную учебно-воспитательную, краеведческую, поисковую и музейно-педагогическую работу, которая охватит горожан любого возраста: учеников младших классов, подростков, жителей столицы зрелого возраста, — приводит слова Орлова агентство городских новостей «Москва».

Вице-спикер МГД отметил, что научная и просветительская работа необходима для качественного градостроительства и благоустройства. Помимо этого требуются выстраивание верной методологии, источниковедения и историографии.

Орлов добавил, что в этом плане полезен опыт архитектора Щусева, который спас множество памятников. Благодаря его деятельности в 1920–1940-е годы Москва осталось такой, какая она есть.

Вице-спикер МГД также выразил мнение, что активное развитие цифровых архивных сервисов подогревает интерес горожан к изучению истории

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