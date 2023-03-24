Бывший разведчик Риттер предрек полное уничтожение иностранной техники в случае наступления ВСУ

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В случае наступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) российская армия уничтожит всю поставленную западом военную технику. Об этом в интервью Youtube-каналу US Tour of Duty заявил офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер.

По его словам, российская армия знакома с поставляемой Украине техникой. Кроме того, у нее есть свое сильное оружие, уверен бывший разведчик.

— Они готовились сражаться с этими танками десятилетиями, и у них есть противотанковые системы, созданные поражать такие машины. Все оружие, поставляемое украинцам, будет сожжено на поле боя, — заявил Риттер, чьи слова приводит Lenta.ru.

Ранее экс-разведчик заявил, что из-за решения США выступить против китайского мирного плана Украина потеряет сотни тысяч солдат. Он также напомнил, что Вашингтону выгоден конфликт Москвы и Киева.

Также Риттер спрогнозировал побег президента Украины Владимира Зеленского из страны. Эксперт убежден, что президент Украины может погибнуть либо от удара российской армии, либо от рук солдат ВСУ из-за политической нестабильности в стране.