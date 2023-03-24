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Спасатели освободили бродячую собаку из капкана в Подмосковье

Степан Жирнов
Происшествия
Спасатели освободили бродячую собаку из капкана в Подмосковье
Фото: пресс-служба ГКУ МО «Мособлпожспас»

В Подмосковье бродячая собака попала лапой в капкан. Об этом сообщили в пресс-службе ГКУ МО «Мособлпожспас» в пятницу, 24 марта.

По данным ведомства, инцидент произошел в городском округе Луховицы. Местный житель увидел, что бездомный пес попал в ловушку, и сообщил об этом в службу 112.

На место происшествия прибыли сотрудники ведомства. При себе у спасателей был специальный инструмент — дюралевая труба с протянутым внутри мягким ремешком. При помощи этого приспособления они зафиксировали животное и прижали его к земле, чтобы избежать укусов, после чего освободили ногу собаки.

Спасатели освободили бродячую собаку из капкана в Подмосковье Фото: пресс-служба ГКУ МО «Мособлпожспас»

После этого спасатели отошли на безопасное расстояние и сняли фиксирующий ремень с пса. Животное облаяло спасителей и скрылось в неизвестном направлении.

Меры предосторожности, принятые сотрудниками ведомства, были совсем не лишними. Животные зачастую могут нанести травмы, даже не желая вреда человеку. Именно так в Подмосковье пострадали двое полицейских: они разнимали драку служебной собаки и уличного кота.

Подмосковье Московская область Животные Спасатели Собаки
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