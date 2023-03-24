Посол России Келин: Великобритания не откажется от поставок снарядов с обедненным ураном

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Правительство Великобритании не откажется от поставок снарядов с обедненным ураном Украине из-за устоявшейся военной практики. Об этом в пятницу, 24 марта, сообщил посол России в Лондоне Андрей Келин.

— Это стандартная натовская практика. Нет таких весомых соображений, которые могли бы заставить их отказаться от устоявшейся военной практики, — заявил Келин в беседе с ТАСС.

21 марта стало известно о намерении Великобритании передать ВСУ снаряды, в которых содержится обедненный уран. Страна запланировала поставлять их с танками Challenger 2.

В свою очередь президент России Владимир Путин ответил на заявление британских властей. Он предупредил, что в таком случае РФ будет вынуждена действовать из-за начала применения западными государствами вооружения с ядерными комплектующими.

Великобритания объявила о решении поставить Украине боеприпасы, содержащие обедненный уран. Сдержат ли британцы обещание, чем опасны такие снаряды и как ответит Россия, «Вечерняя Москва» узнала у профильных специалистов.