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«Блондинка в законе» Риз Уизерспун разводится со своим супругом

Ирэна Колесова
В мире
«Блондинка в законе» Риз Уизерспун разводится со своим супругом
Фото: shutterstock

Звезда Голливуда Риз Уизерспун поделилась новостью, которая очень расстроила ее многочисленных поклонников. Она написала, что разводится с мужем Джимом Тотом, с которым прожила в браке последние 12 лет.

Актриса поделилась откровениями в личном блоге и подчеркнула, что подобное решение и ей, и ее супругу далось очень непросто.

— Мы провели так много замечательных лет вместе и движемся вперед с глубокой любовью, добротой и взаимным уважением ко всему, что мы создали вместе, — написала Риз.

Актриса добавила, что сейчас для нее и мужа главное — чтобы их общий сын остался счастливым. Поэтому они с Джимом решили, что не будут надолго останавливаться на разводе, обоим пора двигаться дальше и нацелиться на новые достижения.

Уизерспун попросила своих поклонников вести себя вежливее и не трогать ее расспросами о подробностях личной жизни, потому что ей и без этого сейчас очень непросто.

Риз Уизерспун — американская актриса и продюсер, обладательница многочисленных премий, в том числе «Оскара». Судьбоносной для нее стала роль в комедии «Блондинка в законе», которая принесла ей всемирную известность и «Золотой глобус».

Слухи о том, что актриса решила развестись со своим супругом, появлялись еще три года назад. Тогда пара не жила вместе и практически не виделась. Возможно, негативно на отношениях сказалась изоляция в начале пандемии. Однако после этого отношения в семье вновь наладились, и влюбленные провели вместе еще несколько лет.

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