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Приметы и советы

Юрист Солдатова предупредила дачников о внезапном весеннем штрафе

Араз Салехов
Общество
Юрист Солдатова предупредила дачников о внезапном весеннем штрафе
Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

В некоторых случаях владельцам загородных домов могут по-прежнему приходить немалые штрафы в связи с изменением правила по разведению огня на дачных участках. Об этом рассказала доцент факультета права НИУ ВШЭ Лариса Солдатова.

— Теперь же открытый огонь для сжигания сухой травы, веток, листвы и другой горючей растительности должен находиться на расстоянии не менее 15 метров от построек. Это правило не распространяется на другие отходы, — сказала она.

Теперь сжигать мусор можно в яме или котловане, глубина которых должна быть не меньше 30 сантиметров, а диаметр ямы — не более одного метра. За нарушение правил пожарной безопасности грозит предупреждение или штраф от пяти до 15 тысяч рублей, сообщает агентство «Прайм».

В марте нынешнего года в России произошли законодательные изменения. Так, граждане РФ смогут требовать перерасчета платы за вывоз мусора, а дачникам не нужно будет соблюдать массу норм, чтобы пожарить шашлык.

С 1 марта 2023 года в России вступил в силу целый ряд крупных изменений. Подробнее об этом и других нововведениях — в материале «Вечерней Москвы».

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