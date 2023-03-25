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Армия России нанесла удар по скоплению украинской техники под Херсоном

Араз Салехов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Армия России нанесла удар по скоплению украинской техники под Херсоном
Фото: Минобороны РФ

Российские военные ликвидировали автомобильную технику украинской армии в районе поселка Новорайск в Херсонской области. Об этом в субботу, 25 марта, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.

— Потери противника составили: пять единиц автомобильной техники, восемь погибших военных ВСУ, десять раненых, — сказал он.

Артиллерийский удар был нанесен ночью 25 марта. Кроме того, в ходе боев национальная армия ликвидировала гаубицу 2С1 «Гвоздика» с боекомплектом и армейским расчетом из пяти солдат ВСУ, цитирует его агентство.

Во время спецоперации армия РФ на Северском направлении поразила самоходную артиллерийскую установку (САУ) Krab производства Польши. Кроме того, российские солдаты ликвидировали наблюдательный пункт и огневую позицию противника в виде орудия и минометного расчета из состава 81-й бригады украинских войск.

Накануне российские военнослужащие уничтожили ангар с беспилотными летательными аппаратами украинской армии в Одесской области. Также ВС РФ уничтожили склад боеприпасов подразделений наемников «Иностранный легион».

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