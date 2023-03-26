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Приметы и советы

Рискуют расстаться: каким знакам нельзя ссориться с возлюбленными в апреле

Ирэна Колесова
Общество
Рискуют расстаться: каким знакам нельзя ссориться с возлюбленными в апреле
Фото: shutterstock

Некоторым знакам зодиака в ближайшее время нужно быть как можно сдержаннее, чтобы не рассориться со своим партнером. Астрологи говорят, что слишком резкие слова или крики в апреле могут привести к расставанию даже самых крепких пар.

Особенно это касается Овнов, которые и без того отличаются вспыльчивым характером. Если этот знак решит подвергаться гневу, то роман может неожиданно разрушиться.

В похожей ситуации находятся и Раки, хотя по своей природе они несколько спокойнее Овнов. Ракам тоже не стоит поддаваться плохому настроению и желанию высказать партнеру свое недовольство. А еще этому знаку зодиака нужно быть готовым к тому, что в апреле он может столкнуться с изменой, сообщает mos-smi.com.

Скорпионам астрологи советуют не скрывать своих чувств и быть как можно откровеннее. Лучше всего поговорить со своей второй половинкой честно и выяснить все вопросы.

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