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Павильон «Птицеводство» на ВДНХ реконструируют

Никита Худяков
Город
Павильон «Птицеводство» на ВДНХ реконструируют
Фото: Официальный сайт мэра Москвы
Москва, проспект Мира, 119с37 Карта всех событий

Специалисты реконструируют павильон «Птицеводство» на ВДНХ. Об этом в воскресенье, 26 марта, сообщили в пресс-службе Москомархитектуры.

— Внешний вид двухэтажного здания сохранится, сделают ленточное остекление, обновят надписи на деревянных панелях. Реконструкция с приспособлением под современное использование предполагает обустройство внутри конференц-зала, офисных помещений, переговорных, — говорится в сообщении.

В данный момент в павильоне находятся административно-бытовые помещения. Специалисты в ходе реконструкции сохранят внешний вид здания, а также подберут материалы, соответствующие тем, что использовали при строительстве.

Мастера обновят надписи на фасадных деревянных панелях, установят входную группу и остеклят окна. Снаружи здание отделают клинкерным кирпичом и сделают вставки из древесно-полимерного композита.

После реконструкции в здании разместят конференц-зал на 96 человек, офисы и переговорные, передает официальный сайт мэра Москвы.

Весной этого года завершится реконструкция Южного речного вокзала, благодаря чему от его порта вновь начнут отходить суда. Мэр Москвы Сергей Собянин уточнил, что в рамках реконструкции специалисты оборудуют на вокзале экспозицию Музея транспорта, смотровую площадку и проведут благоустройство набережной.

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