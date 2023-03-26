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Пациент описал пять симптомов, которые появились у него до обнаружения рака кишечника

Никита Худяков
Общество
Пациент описал пять симптомов, которые появились у него до обнаружения рака кишечника
Фото: pixabay.com

Пациент онколога поделился пятью симптомами, которые он испытывал до того, как ему поставили диагноз «рак кишечника».

— В начале 2021 года я начал испытывать жжение в нижней части живота, проблемы со стулом, вздутие живота, расстройство желудка и постоянно чувствовал усталость. Я сходил к врачу, но мне сказали, что это может быть синдром раздраженного кишечника, непереносимость глютена, — рассказал мужчина.

Он добавил, что симптомы не утихали, а специалисты раз за разом исключали нераковые заболевания. Одному из врачей удалось поставить правильный диагноз после жалоб на постоянную усталость.

В качестве основных признаков рака кишечника специалисты относят отвращение к мясной пище, нестабильность стула, субфебрильную температуру тела, слабость, отсутствие аппетита, схваткообразные или ноющие боли в животе, необоснованное похудение, а также примеси в кале, передает издание «Медикфорум».

Онколог Андрей Воpобьев в свою очередь сообщил, что частое вздутие живота может говорить об опасном женском заболевании — раке яичников. Он отметил, что эту разновидность онкологии достаточно тяжело обнаружить.

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