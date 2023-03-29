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Прием заявок на международный климатический конкурс «Зеленая Евразия» завершится 31 марта

Никита Худяков
Город
Прием заявок на международный климатический конкурс «Зеленая Евразия» завершится 31 марта
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

До 31 марта 2023 года Евразийская экономическая комиссия и Агентство стратегических инициатив принимают заявки на первый международный климатический конкурс «Зеленая Евразия».

Участниками могут стать некоммерческие и коммерческие организации, различные объединения, органы власти, государственные учреждения, а также физические лица — граждане государств — членов ЕАЭС. Также необходимо заполнить заявку на сайте конкурса.

Почему сегодня так важно готовиться к изменению климата и адаптировать к этому городскую инфраструктуру, рассказал руководитель Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Антон Кульбачевский.

Эколог и климатолог Илья Рыбальченко в беседе с «Вечерней Москвой» назвал процесс, который для мира страшнее таяния льдов в Антарктиде. Истинное опасение, по словам эксперта, может вызывать «точка невозврата», которая связана с оттаиванием болот.

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