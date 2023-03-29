Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Депутат МГД Герасимов: Программа реконструкции столичных театров даст им новый творческий импульс

Евгений Силаев
Город
Депутат МГД Герасимов: Программа реконструкции столичных театров даст им новый творческий импульс
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Программа строительства, реконструкции и капитального ремонта зданий столичных театров даст им новый творческий импульс. Об этом в среду, 29 марта, сообщил председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов.

— Обновление — это не просто хозяйственные работы. Такие перемены дают серьезный творческий импульс. Стоит напомнить и о том, что наши театры прошли через непростой период пандемии. Но, даже когда возможности собирать полные залы не было, творческий процесс не прекращался. Сейчас этот тяжелый период позади. Я уверен, нас ждет новый, особенно яркий период в театральной жизни Москвы, — заявил Герасимов.

По его словам, за последние 10 лет в столице восстановили 85 зданий театров. Большинство из них являются объектами культурного наследия и памятниками архитектуры. Герасимов подчеркнул, что работа по сохранению театров является важной для столичных властей, передает агентство городских новостей «Москва».

С 2013 года специалисты завершили строительство, реконструкцию и капитальный ремонт 85 зданий в 40 городских театрах, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Глава города добавил, что власти продолжат работу в этом направлении. Также мэр напомнил, что в прошлом году на 26 тысячах спектаклей и представлений побывали 5,4 миллиона человек.

Реконструкция Театры Мосгордума Москва
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Наталия Покровская
Наталия Покровская

Их бедам оправдания нет: шокирующие факты детской агрессии вновь взрывают новостные ленты

Александр Лосото
Александр Лосото

Проигравший вызывает врачей: сотрудники скорой помощи 3,5 часа провели на ложном вызове

Игорь Березин
Игорь Березин

За нелегальные сигареты жди срок: правительство решило ужесточить меры борьбы с табачными бутлегерами

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Они пишут о том, о чем раньше не писали

Юрий Козлов
Юрий Козлов

Для тех, кто любит читать: первый праздник детской литературы состоялся в 1943 году

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

28 марта жители Земли могут наблюдать за парадом планет

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Ах, вернуть бы мне те корабли...

Все мнения
О проекте