Депутат МГД Герасимов: Программа реконструкции столичных театров даст им новый творческий импульс

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Программа строительства, реконструкции и капитального ремонта зданий столичных театров даст им новый творческий импульс. Об этом в среду, 29 марта, сообщил председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов.

— Обновление — это не просто хозяйственные работы. Такие перемены дают серьезный творческий импульс. Стоит напомнить и о том, что наши театры прошли через непростой период пандемии. Но, даже когда возможности собирать полные залы не было, творческий процесс не прекращался. Сейчас этот тяжелый период позади. Я уверен, нас ждет новый, особенно яркий период в театральной жизни Москвы, — заявил Герасимов.

По его словам, за последние 10 лет в столице восстановили 85 зданий театров. Большинство из них являются объектами культурного наследия и памятниками архитектуры. Герасимов подчеркнул, что работа по сохранению театров является важной для столичных властей, передает агентство городских новостей «Москва».

С 2013 года специалисты завершили строительство, реконструкцию и капитальный ремонт 85 зданий в 40 городских театрах, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Глава города добавил, что власти продолжат работу в этом направлении. Также мэр напомнил, что в прошлом году на 26 тысячах спектаклей и представлений побывали 5,4 миллиона человек.