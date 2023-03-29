Стало известно, какие купюры чаще всего подделывают мошенники

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Качество подделки денежных билетов Банка России вышло на такой уровень, что имитация элементов защиты на них позволяет банкоматам принимать эти купюры, как подлинные. Об этом сообщил глава второго отдела ЭКЦ ГУ МВД России по Московской области полковник полиции Владимир Бессараб.

— Наиболее часто подделываются билеты Банка России номиналом тысяча, две тысячи и пять тысяч рублей. Есть несколько самых простых способов определения подлинности денежных билетов, — сказал он.

По его словам, сперва стоит внимательно осмотреть купюру на наличие на купонных полях водяного знака. В местах расположения текста «Билет Банка России» и «Две тысячи рублей» и в месте расположения метки для слепых при тактильном методе должен чувствоваться рельеф текста и изображения.

Бессараб также добавил, что на купюре номиналом в пять тысяч рублей образца 1997 года и на денежном билете номиналом тысяча рублей модификации 2004 года при их наклоне гербы городов Хабаровска и Ярославля меняют цвет с малинового на золотисто-зеленый.

Кроме того, на гербе Хабаровска при наклоне должно наблюдаться перемещение светло-зеленой блестящей полосы. По словам старшего эксперта ведомства Марии Волковой, после проведения экспертизы каждый поддельный билет поступает и ставится на учет в сформированную базу коллекции образцов бланков документов и ценных бумаг.

Проверка денежных купюр на подлинность возможна в домашних условиях, если речь идет о подделках низкого качества, рассказал вице-президент QBF Максим Федоров.

Как пояснил специалист, без специального оборудования можно распознать только кустарные фальшивки, на которых отсутствуют наиболее заметные элементы денежного знака либо они серьезно отличаются от оригинала.