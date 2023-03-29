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В Музее Победы пройдет лекция об освобождении Киева

Евгений Силаев
Город
В Музее Победы пройдет лекция об освобождении Киева
Фото: Пресс-служба Музея Победы
Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

В Музее Победы 31 марта пройдет бесплатная лекция «Освобождение Киева». Об этом в среду, 29 марта, сообщили в пресс-службе учреждения.

Слушателям расскажут о событиях осени 1943 года, когда после битвы за Днепр был освобожден Киев. Бойцы Красной армии тогда преодолели Восточный вал, который немецкая пропаганда называла непреодолимой оборонительной линией.

— Накопив достаточно резервов, наши войска перешли в решительное наступление, освободили города Киев, Житомир и Фастов. Победа в битве за Днепр стала прологом целой серии наступательных операций Красной Армии на южном фланге советско-германского фронта, которые привели к выходу наших войск на государственную границу СССР в марте 1944 года, — говорится в сообщении.

Лекцию прочтет старший научный сотрудник НИИ Военной истории ВАГШ ВС РФ Алексей Исаев. Мероприятие состоится в рамках «Открытого лектория», являющегося этапом подготовки к «Диктанту Победы».

В Музее Победы 1 апреля пройдет финал IX Конкурса «Театр слова». Он станет частью Большого открытого фестиваля детско-юношеского творчества «Музыкальный театр без границ».

Дети будут исполнять отрывки из самых значимых произведений русской и мировой литературы. Конкурс проходит ежегодно с 2015 года и уже зарекомендовал себя как один из социально значимых и наиболее заметных конкурсов столицы.

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