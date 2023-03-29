Путин предупредил о потенциале санкций нанести вред экономике России

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин заявил, что в перспективе введенные против страны санкции могут негативным образом сказаться на положении дел в экономике.

— Введенные против российской экономики нелегитимные ограничения в среднесрочной перспективе действительно могут негативно на ней отразиться, — сказал глава государства.

По этой причине президент призвал власти активнее работать над «вопросами спроса». Говоря о внутреннем спросе, Путин подчеркнул, что при нынешних обстоятельствах именно он становится ведущим фактором экономического роста.

Также он напомнил, что с лета прошлого года экономические показатели в России начали расти, однако возвращение на траекторию роста не должно никого расслаблять, передает официальный сайт Кремля.

Больше года наша страна живет в условиях жестких санкций, введенных западными странами из-за спецоперации на Украине. Однако за это время были выработаны действенные схемы, которые и сегодня позволяют обходить многие ограничения. Каких усилий это стоило РФ и в каких сферах удалось извлечь из санкций выгоду, «Вечерняя Москва» узнала у эксперта.