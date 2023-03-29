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RT представил ролик об отдыхе на Урале

Ирина Игнатенко
Общество
RT представил ролик об отдыхе на Урале
Фото: Pixabay

RT подготовил серию роликов о том, где можно провести отпуск в России. Одно из видео посвящено отдыху на Урале.

Реки, горы, пещеры, заповедники — Урал славится своей дикой природой. Кроме того, в этом регионе можно попробовать вкуснейшие блюда: стерлядь, строганину из муксуна, сибирские грузди в сметане.

Туроператоры отмечают, что спрос на маршруты по Уралу растет: в видео показано, что так привлекает путешественников в этом регионе. Увидеть ролик можно на сайте телеканала.

Согласно данным аналитиков, спрос на внутренний туризм на майские праздники в этом году вырос вдвое по сравнению с 2022 годом. Москвичи уже активно бронируют путевки. «Вечерняя Москва» узнала у руководителя турагентства Юлии Солис, где интересно и недорого отдохнуть в России.

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