Депутат МГД Головченко: Пилотное тестирование инноваций поможет нарастить потенциал для развития технологий

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Реализуемая по поручению мэра Москвы Сергея Собянина программа пилотного тестирования инновационных решений позволит существенно нарастить потенциал для развития технологий в разных отраслях экономики. Об этом в среду, 29 марта, сообщил председатель комиссии Московской городской думы по предпринимательству, инновационному развитию и информационным технологиям Валерий Головченко.

— В Москве уже свыше 200 площадок для испытания новых продуктов, разработок, технологий. И количество переходит в качество — широта возможностей, доступность инфраструктуры напрямую влияют на то, что бизнес может тестировать наработки быстро, оперативно вносить изменения, — отметил Головченко.

Он также добавил, что по итогам испытаний на городских площадках уже подписаны контракты на 630 миллионов рублей, а в общей сложности инвестиции привлечены на сумму около 800 миллионов.

По мнению Головченко, подобные инвестиции в ключевые отрасли экономики, а именно медицину, ЖКХ и строительную сферу, являются действительно важными для развития города, передает агентство городских новостей «Москва».

В свою очередь Сергей Собянин в конце февраля заявил, что столичное правительство утвердило ряд решений, которые позволят обеспечить развитие промышленного и технологического потенциала города.

Так, одним из решений стало упрощение процедуры получения льготных инвестиционных кредитов столичными предприятиями. В рамках меры им больше не нужно будет предоставлять данные по объему выручки и численности персонала.