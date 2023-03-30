Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Премьера спектакля «В поисках автора» состоится 8 и 9 апреля в «Театре Луны» на Малой Ордынке

Никита Худяков
Город
Премьера спектакля «В поисках автора» состоится 8 и 9 апреля в «Театре Луны» на Малой Ордынке
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков
Москва, улица Малая Ордынка, 31с1 Карта всех событий

В выходные, 8 и 9 апреля, в 19:00 в «Театре Луны» на Малой Ордынке состоится премьера спектакля «В поисках автора» режиссера Марата Гацалова.

Кроме того, 4 и 5 апреля состоится пресс-показ с возможностью проведения видео- и фотосъемки сцен из спектакля. Также 7 апреля пройдет генеральный прогон «на зрителя», а перед началом состоится пресс-брифинг.

Отмечается, что спектакль «В поисках автора» в «Театре Луны» на Малой Ордынке выходит в 30-й юбилейный сезон.

Также стало известно, что в Музее Победы впервые пройдет спектакль «Кадетский маяк» Детского исторического театра «Многая лета» из Свердловской области. Посетить мероприятия могут все желающие бесплатно 2 апреля в 15:00.

Театры Москва Премьеры
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Иван Кудря
Иван Кудря

Маразм все больше крепчает: чего хочет МОК и во что нам это обойдется

Александр Хохлов
Александр Хохлов

«Гиена» снова начинает скалить зубы: Польша наращивает ударно-наступательные возможности

Александр Лосото
Александр Лосото

Шкала ума и тщеславия: имя школьницы Анвиты Патил, прошедшей тест на IQ на 162 балла, облетело весь мир

Алексей Низамов
Алексей Низамов

Развиваем инфраструктуру: Митино — один из крупнейших окраинных районов СЗАО

Аркадий Злочевский
Аркадий Злочевский

Ждем выполнения плана посевной

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Их бедам оправдания нет: шокирующие факты детской агрессии вновь взрывают новостные ленты

Игорь Березин
Игорь Березин

За нелегальные сигареты жди срок: правительство решило ужесточить меры борьбы с табачными бутлегерами

Все мнения
О проекте