Премьера спектакля «В поисках автора» состоится 8 и 9 апреля в «Театре Луны» на Малой Ордынке

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Москва, улица Малая Ордынка, 31с1 Карта всех событий

В выходные, 8 и 9 апреля, в 19:00 в «Театре Луны» на Малой Ордынке состоится премьера спектакля «В поисках автора» режиссера Марата Гацалова.

Кроме того, 4 и 5 апреля состоится пресс-показ с возможностью проведения видео- и фотосъемки сцен из спектакля. Также 7 апреля пройдет генеральный прогон «на зрителя», а перед началом состоится пресс-брифинг.

Отмечается, что спектакль «В поисках автора» в «Театре Луны» на Малой Ордынке выходит в 30-й юбилейный сезон.

Также стало известно, что в Музее Победы впервые пройдет спектакль «Кадетский маяк» Детского исторического театра «Многая лета» из Свердловской области. Посетить мероприятия могут все желающие бесплатно 2 апреля в 15:00.