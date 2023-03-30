День геолога отметят в РГУ нефти и газа имени Губкина 31 марта

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

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Торжественный концерт в честь Дня геолога и 93-летия со дня основания факультета геологии и геофизики нефти и газа Губкинского университета состоится 31 марта.

Уточняется, что мероприятие пройдет в актовом зале Дворца культуры «Губкинец» в 16:00.

Также в честь Дня геолога 1 апреля в научно-познавательном центре «Заповедное посольство» парка «Зарядье» пройдут различные мероприятия. Праздник начнется в 11:45, в это время три детские группы отправятся на экскурсии-спектакли от информационного павильона «Зарядье».

В 12:00 заработает научная лаборатория для детей, а в 13:00 в холле центра «Заповедное посольство» пройдут лекции ученых-геологов Московского государственного университета.

В феврале в 200 столичных учебных заведениях прошла акция «Ученые — в школы», в рамках которой учащиеся могли погрузиться в мир геологии, вирусологии и медицины. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, подобные акции позволяют школьникам определиться с будущей профессией, найти идеи для будущих исследований и популяризовать науку среди молодежи.