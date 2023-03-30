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СМИ: Уссу при побеге помогала группа человек

Степан Жирнов
В мире
СМИ: Уссу при побеге помогала группа человек
Фото: Администрация президента РФ

Итальянские СМИ предположили, что при побеге из-под домашнего ареста бизнесмену Артему Уссу помогала группа человек. Об этом стало известно в четверг, 30 марта.

Газета Corriere della Sera считает, что россиянин смог покинуть квартиру в Милане и скрыться от полицейских при помощи группы из шести или семи человек.

До этого газета выдвигала предположения, что побег был организован при помощи российских спецслужб.

24 марта стало известно, что сын губернатора Красноярского края Артем Усс сбежал из-под домашнего ареста в Италии. По версии местной полиции, россиянин перерезал специальный браслет и скрылся. Однако отец беглеца Александр Усс сомневается в том, что это возможно. По словам Усса, квартира, в которой проживал нынешний беглец, тщательно охранялась полицией. Подробнее о произошедшем — в материале «Вечерней Москвы».

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