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Российские военные сбили украинский вертолет Ми-8 в Запорожской области

Евгений Жуков

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Общество
Российские военные сбили украинский вертолет Ми-8 в Запорожской области
Фото: shutterstock

Украинский вертолет Ми-8 был сбит в Запорожской области российскими средствами противовоздушной обороны (ПВО). Об этом в четверг, 30 марта, сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ, генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

— Средствами ПВО в районе населенного пункта Темировка Запорожской области сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины, — говорится в сводке.

Кроме того, в районе села Зализничное того же региона российские подразделения уничтожили хранилище топлива 102-й бригады территориальной обороны противника, передает Telegram-канал Минобороны РФ.

По словам Конашенкова, с начала спецоперации было уничтожено 227 вертолетов, 415 зенитных ракетных комплексов, а также 1076 боевых машин реактивных систем залпового огня.

27 марта российские ПВО сбили еще один вертолет Ми-8, а также уничтожили 13 беспилотных летательных аппаратов ВСУ.

Штурмовики Воздушно-космических сил России заявили о готовности отразить любое контрнаступление ВСУ. За последний год российские летчики штурмовой авиации совершили свыше 20 тысяч вылетов.

Украина Спецоперации Россия Минобороны
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