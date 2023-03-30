Российские военные сбили украинский вертолет Ми-8 в Запорожской области
Сюжет:Ситуация в Донбассе
Украинский вертолет Ми-8 был сбит в Запорожской области российскими средствами противовоздушной обороны (ПВО). Об этом в четверг, 30 марта, сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ, генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
— Средствами ПВО в районе населенного пункта Темировка Запорожской области сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины, — говорится в сводке.
Кроме того, в районе села Зализничное того же региона российские подразделения уничтожили хранилище топлива 102-й бригады территориальной обороны противника, передает Telegram-канал Минобороны РФ.
По словам Конашенкова, с начала спецоперации было уничтожено 227 вертолетов, 415 зенитных ракетных комплексов, а также 1076 боевых машин реактивных систем залпового огня.
27 марта российские ПВО сбили еще один вертолет Ми-8, а также уничтожили 13 беспилотных летательных аппаратов ВСУ.
Штурмовики Воздушно-космических сил России заявили о готовности отразить любое контрнаступление ВСУ. За последний год российские летчики штурмовой авиации совершили свыше 20 тысяч вылетов.