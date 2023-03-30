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Эксперт Манн заявила о необходимости проведения уроков по ПДД в школах

Ирина Игнатенко
Общество
Эксперт Манн заявила о необходимости проведения уроков по ПДД в школах
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Общественный деятель, эксперт по безопасности на транспорте Юлия Манн заявила, что информационные лекции по правилам дорожного движения (ПДД) необходимы как в школах, так и в вузах.

Она отметила, что подобные занятия проходят в некоторых образовательных учреждениях. Данная практика зависит от инициативы регионального и муниципального ГИБДД, а также от наличия у них подобной установки.

По словам эксперта, пропаганды и информации, связанной с соблюдением правил дорожного движения, должно быть как можно больше. На школьников хорошо действуют воспитательные беседы, считает специалист.

Для обеспечения безопасности, по словам Манн, необходимо строго и непредвзято следить за нарушителями, в том числе при помощи видеокамер, передает «360».

По новым ПДД, которые заработали в России с 1 марта, на самокате может находиться только один человек. При перевесе управлять самокатом становится сложнее.

Также повышается вероятность падения на поворотах. Кроме того, травмы при падении вдвоем могут быть более серьезными. Отмечается, что самокат может сломаться во время поездки, так как рассчитан на одного человека.

ПДД Безопасность Эксперты Школы
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