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Рогов: ВСУ стягивают бронетехнику и артиллерию на запорожский фронт

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Рогов: ВСУ стягивают бронетехнику и артиллерию на запорожский фронт
Фото: gur.gov.ua

Вооруженные силы Украины (ВСУ) стягивают на линию боевого соприкосновения в Запорожской области все больше вооружения и бронетехники. Об этом в четверг, 30 марта, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации области Владимир Рогов.

— Украинские войска активно стягивают западную бронетехнику и вооружение. Это в том числе гаубицы M777, HIMARS, танки, включая французские AMX-10RC, — сказал он.

По мнению Рогова, украинские войска в любой момент могут перейти в наступление, учитывая количество боевой техники на этом направлении, передает РИА Новости.

Штурмовики Воздушно-космических сил России заявили о готовности отразить любое контрнаступление ВСУ. За последний год российские летчики штурмовой авиации совершили свыше 20 тысяч вылетов.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью изданию La Stampa анонсировал контрнаступление украинской армии в мае. По мнению чиновника, положение ВСУ в Артемовске является стратегическим успехом.

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