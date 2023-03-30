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Девять военных погибли в США при столкновении вертолетов Black Hawk

Евгений Силаев
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Девять военных погибли в США при столкновении вертолетов Black Hawk
Фото: Jakub Hałun / CC BY-SA 4.0

В результате столкновения двух военных вертолетов HH60 Black Hawk в американском штате Кентукки погибли девять солдат. Об этом в четверг, 30 марта, сообщил телеканал ABC.

— Я не могу говорить от имени жителей, кроме того, что мы делаем все возможное, чтобы оценить ситуацию и убедиться, что наше сообщество находится в максимальной безопасности, — сказала представитель полиции Сара Берджес.

Отмечается, что трагедия произошла во время учебного полета в 25 милях от военной базы. Информации о пострадавших среди мирных жителей на данный момент нет, передает ABC.

В результате аварийной посадки легкомоторного самолета на островке Лонг-Айленд в Нью-Йорке погиб один человек, сообщил 6 марта телеканал NBC. Еще двое получили серьезные травмы, однако на земле при происшествии никто не пострадал.

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