Почти 100 процентов депутатов Госдумы представили свои декларации о доходах за 2022 год

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Свыше 96 процентов депутатов Государственной думы представили свои декларации о доходах за прошлый год. Об этом в пятницу, 31 марта, сообщили в пресс-службе Думы.

— На сегодняшний день 96,2 процента депутатов представили свои декларации. Декларации подали все независимые депутаты, — говорится в сообщении.

В частности, декларации представили 100 процентов депутатов фракции КПРФ, 96,4 процента от фракции «Справедливая Россия — За правду», 96 процентов депутатов фракции «Единая Россия», 95,7 процента депутатов ЛДПР и 86,7 процента депутатов фракции «Новые люди». Как сообщает Telegram-канал Госдумы, 31 марта — последний день подачи деклараций.

6 февраля президент России Владимир Путин подписал закон о публикации деклараций депутатов и сенаторов в обезличенном виде — без персональных данных — с 1 марта 2023 года. Документ запрещает публиковать в Сети персональные данные парламентариев в отчетной информации по доходам и расходам. До публикации отныне допускаются только обобщенные и статистические данные.

В конце февраля Госдума во втором и третьем чтениях рассмотрела и приняла законопроект, который позволяет правительству приостанавливать распространение официальной статистической информации.