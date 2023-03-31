Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Почти 100 процентов депутатов Госдумы представили свои декларации о доходах за 2022 год

Араз Салехов
Общество
Почти 100 процентов депутатов Госдумы представили свои декларации о доходах за 2022 год
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Свыше 96 процентов депутатов Государственной думы представили свои декларации о доходах за прошлый год. Об этом в пятницу, 31 марта, сообщили в пресс-службе Думы.

— На сегодняшний день 96,2 процента депутатов представили свои декларации. Декларации подали все независимые депутаты, — говорится в сообщении.

В частности, декларации представили 100 процентов депутатов фракции КПРФ, 96,4 процента от фракции «Справедливая Россия — За правду», 96 процентов депутатов фракции «Единая Россия», 95,7 процента депутатов ЛДПР и 86,7 процента депутатов фракции «Новые люди». Как сообщает Telegram-канал Госдумы, 31 марта — последний день подачи деклараций.

6 февраля президент России Владимир Путин подписал закон о публикации деклараций депутатов и сенаторов в обезличенном виде — без персональных данных — с 1 марта 2023 года. Документ запрещает публиковать в Сети персональные данные парламентариев в отчетной информации по доходам и расходам. До публикации отныне допускаются только обобщенные и статистические данные.

В конце февраля Госдума во втором и третьем чтениях рассмотрела и приняла законопроект, который позволяет правительству приостанавливать распространение официальной статистической информации.

Госдума Статистика Депутаты Россия Деньги
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Время собирать и разбрасывать танки

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как нам жить сегодня

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Между прошлым и будущим: почему большинство россиян хотят вернуться в XX век?

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Очень страшно, но уже не жалко: о чем детектив «Страх над Невой»

Иван Кудря
Иван Кудря

Маразм все больше крепчает: чего хочет МОК и во что нам это обойдется

Аркадий Злочевский
Аркадий Злочевский

Ждем выполнения плана посевной

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Их бедам оправдания нет: шокирующие факты детской агрессии вновь взрывают новостные ленты

Все мнения
О проекте