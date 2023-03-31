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Эксперт Щегельский прокомментировал рост стоимости недвижимости на Василеостровском намыве

Ирина Игнатенко
Общество
Эксперт Щегельский прокомментировал рост стоимости недвижимости на Василеостровском намыве
Фото: Pixabay

Стоимость недвижимости на Василеостровском намыве выросла за пять лет в 3,2 раза. Несмотря на то, что в районе существует большая проблема с транспортной доступностью, цены на квартиры могут достигать 12 миллионов рублей. Ситуацию прокомментировал президент Санкт-Петербургской палаты недвижимости Дмитрий Щегельский.

Эксперт отметил, что в целом цены на новостройки выросли и в других районах Санкт-Петербурга. Что касается недвижимости на Василеостровском намыве, по мнению Щегельского, покупатели ведутся на якобы видовые характеристики и надеются на улучшение транспортной доступности.

При этом эксперт добавил, что на намыве никогда не построят метро. Западная часть Васильевского острова будет расширяться, тогда вопрос пробок и парковок в этом районе встанет еще острее, передает издание «Невские новости».

Аналитики «Индикаторов рынка недвижимости» отметили, что не исключают снижение цен на первичное жилье на 30 процентов. Что касается вторичного рынка, то владельцы квартир не могут себе позволить снижать стоимость своей недвижимости, потому что им нужно покупать новое жилье, а оно дорожает, передает Nation news.

В беседе с «Вечерней Москвой» риелтор Олег Бендриков рассказал, как можно сэкономить при покупке квартиры в столице.

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