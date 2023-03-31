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Подросток, убивший троих людей в Подмосковье, предстанет перед судом

Степан Жирнов
Происшествия
Подросток, убивший троих людей в Подмосковье, предстанет перед судом
Фото: СК РФ

Завершено расследование уголовного дела в отношении подростка, которого подозревают в тройном убийстве в подмосковной квартире. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий в пятницу, 31 марта.

По ее словам, несовершеннолетнего обвинили по статье «Убийство двух и более лиц». Следствием установлено, что 24 ноября 2022 года молодой человек был в гостях у знакомого в Луховицах. В результате ссоры злоумышленник убил оппонента, а затем расправился поочередно и с пришедшими в квартиру мужчиной и женщиной.

Юношу задержали. Во время допроса он дал признательные показания.

— Следствие собрало достаточно доказательств вины подозреваемого, потому уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу, — резюмировала Врадий.

О преступлении, о котором идет речь, стало известно на следующий день, 25 ноября 2022 года. Сотрудники правоохранительных органов застали пьяного убийцу на месте происшествия. Злоумышленник не оказал сопротивления при задержании.

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