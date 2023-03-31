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В офисе президента Украины отвергли предложение Лукашенко о перемирии с Россией

Евгений Жуков

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
В офисе президента Украины отвергли предложение Лукашенко о перемирии с Россией
Фото: gur.gov.ua

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк подверг критике инициативу президента Белоруссии Александра Лукашенко о прекращении огня в стране.

По словам политика, любое перемирие будет означать право российской стороны сохранить позиции на освобожденных территориях, чего «категорически нельзя допустить».

Подоляк также подчеркнул, что украинское военно-политическое руководство имеет право перемещать технику и личный состав на своей территории так, как ему необходимо, передает РИА Новости.

Речь идет о предложенном белорусским лидером формате немедленного перемирия на Украине. По словам Лукашенко, России придется использовать всю мощь военно-промышленного комплекса и армии в том случае, если Запад попытается использовать перемирие в своих целях.

В свою очередь официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что в скором времени президент РФ Владимир Путин со своим белорусским коллегой могут обсудить инициативы Минска об урегулировании украинского конфликта. Эта тема может быть поднята в ходе заседания Высшего государственного совета Союзного государства.

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