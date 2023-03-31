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«Зарождение новой цивилизации»: провидица Нагабушанам предсказала появление сверхлюдей

Евгений Жуков
Общество
«Зарождение новой цивилизации»: провидица Нагабушанам предсказала появление сверхлюдей
Фото: Pexels

Знаменитая провидица из Кераля Арчена Нагабушанам в эфире программы «Прямой эфир» на телеканале «Россия 1» предсказала появление новой цивилизации.

— 2023-й — это начало зарождения новой цивилизации, она придет совсем скоро. Все, что сейчас происходит в мире, является подготовкой к приходу новых людей. Они будут духовно продвинутыми. Например, в будущем мы увидим, как стандартные методы лечения уйдут в прошлое, их заменят новые технологии, знания, мудрость, — заявила Арчена.

Провидица отметила, что зачастую после ее слов многие представляют внеземных гуманоидов. Однако речь идет об обычных людях, которые обладают особым даром умственных способностей.

Есть ли такие люди в России, Арчена не уточнила, но добавила, что наша земля всегда славилась талантами. Неслучайно, когда она впервые посетила Россию, то почувствовала мощную энергетику и силу.

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