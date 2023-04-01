Белый дом порекомендовал гражданам США срочно покинуть Россию

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Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби призвал всех граждан Соединенных Штатов покинуть Российскую Федерацию. Об этом в пятницу, 31 марта, сообщил телеканал CNN.

По словам чиновника, всем американцам, включая журналистов, нужно покинуть территорию РФ независимо от цели их поездки.

— Если вы находитесь в России — по делам или на отдыхе, независимо от цели поездки, — вам нужно уехать прямо сейчас, — заявил Кирби.

31 марта президент США Джо Байден попросил отпустить арестованного в России за шпионаж корреспондента американского издания The Wall Street Journal Эвана Гершковича.

Журналист был задержан в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже 30 марта. Согласно информации ФСБ, Гершкович по заданию властей США осуществлял сбор сведений о деятельности предприятия российского военно-промышленного комплекса, что является гостайной.

Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Гершковича не просто подозревают в шпионаже. По его словам, корреспондента «взяли с поличным».