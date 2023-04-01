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CNN: Решение Путина по ядерному оружию сдержало поддержку Киева Западом

Юлия Курганова
В мире
CNN: Решение Путина по ядерному оружию сдержало поддержку Киева Западом
Фото: Администрация президента РФ

Решение президента России Владимира Путина разместить тактическое ядерное оружие в Белоруссии поспособствовало сдерживанию поддержки украинских властей Западом. Такое мнение высказал колумнист CNN Кир Джайлз.

Он заявил, что Россия уже «применила» ядерное оружие, не запуская его в буквальном смысле. По мнению обозревателя, благодаря решению по размещению ядерного оружия в Белоруссии РФ «очень эффективно» удержала западные страны от полноценной поддержки киевского режима.

25 марта Владимир Путин объявил, что Россия разместит ядерные тактические боеголовки в Белоруссии. Он уточнил, что для этого будет построено хранилище, работы по его возведению должны завершиться уже к июлю. Глава государства добавил, что решение о размещении тактического ядерного оружия было принято еще до заявления Британии о поставке на Украину снарядов с обедненным ураном.

Глава евродипломатии Жозеп Боррель назвал размещение российского ядерного оружия в Белоруссии эскалацией на мировой арене и угрозой для безопасности Европы.

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