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Папу Римского Франциска выписали из больницы после трехдневной госпитализации в связи с вирусным бронхитом. Об этом в субботу, 1 апреля, сообщили в службе печати Святого престола.

— Папа Римский Франциск был выписан из больницы Агостино Джемалли. Прежде чем покинуть медучреждение, Папа поприветствовал руководство и всю команду медиков и медперсонал, который был с ним эти дни, — говорится в сообщении.

Понтифик провел беседу с журналистами и некоторыми верующими после того, как вышел из клиники. Он признался, что почувствовал себя нехорошо в среду после коллективной аудиенции, но уже пришел в норму, передает ТАСС.

29 марта в Ватикане сообщили, что Папа Римский Франциск оказался в Больнице Джемелли, его госпитализировали для плановых обследований.

В клинике выявили, что он подхватил респираторную инфекцию. Вероятность заражения коронавирусной инфекцией врачи исключили. Глава службы печати Святого престола Маттео Бруни добавил, что понтифик очень благодарен за многочисленные добрые слова, которые присылают ему верующие со всего мира.