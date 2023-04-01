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Приметы и советы

Взрывное устройство сбросили на Дом культуры в Курской области

Араз Салехов
Происшествия
Взрывное устройство сбросили на Дом культуры в Курской области
Фото: Telegram / Роман Старовойт

Вооруженные силы Украины сбросили с дрона взрывное устройство на крышу Дома культуры в селе Дроновка Глушковского района Курской области. Об этом в субботу, 1 апреля, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

— Сейчас объекты осматривают специалисты из группы разминирования, — добавил он.

В результате взрыва никто не пострадал, при этом осколки задели окна и фасады зданий ФАПа и сельсовета, которые находятся неподалеку, написал Старовойт в своем Telegram-канале.

27 марта губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что украинские военные нанесли удары по селу Графовка в регионе. Кроме того, в результате обстрела в селе нарушилось газоснабжение.

Курская область Россия Взрывные устройства
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