Взрывное устройство сбросили на Дом культуры в Курской области

Фото: Telegram / Роман Старовойт

Вооруженные силы Украины сбросили с дрона взрывное устройство на крышу Дома культуры в селе Дроновка Глушковского района Курской области. Об этом в субботу, 1 апреля, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

— Сейчас объекты осматривают специалисты из группы разминирования, — добавил он.

В результате взрыва никто не пострадал, при этом осколки задели окна и фасады зданий ФАПа и сельсовета, которые находятся неподалеку, написал Старовойт в своем Telegram-канале.

27 марта губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что украинские военные нанесли удары по селу Графовка в регионе. Кроме того, в результате обстрела в селе нарушилось газоснабжение.