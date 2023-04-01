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Депутат Шеремет заявил, что украинскую «Гвардию наступления» ожидает печальная участь

Араз Салехов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Депутат Шеремет заявил, что украинскую «Гвардию наступления» ожидает печальная участь
Фото: пресс-служба Госдумы

Украинскую «Гвардию наступления» ожидает печальная участь, поскольку в прифронтовых регионах создана глубокоэшелонированная линия обороны. Об этом в субботу, 1 апреля, сообщил депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет.

— Шансов у националистов никаких нет. Их так званую «Гвардию наступления» ждет печальная участь. Попытка наступления обернется для украинских войск самоубийством, — сказал он.

Любая попытка наступления обернется для украинских войск огромными потерями, цитирует его РИА Новости.

Накануне глава МВД страны Игорь Клименко рассказал, что восемь бригад «Гвардии наступления» Министерства внутренних дел Украины сформированы и готовы к активным наступательным действиям. Предполагалось, что проект «Гвардии» объединит в структуре МВД шесть действующих подразделений («Спартан», «Красная калина», «Рубеж», «Ураган», «Кара-Даг», «Азов»*) и два новых.

Заместитель главы Министерства иностранных дел Украины Андрей Мельник при этом заявил, что украинская армия располагает недостаточным количеством танков для проведения контрнаступления. По его словам, украинская армия еще долгое время не сможет добиться преимущества на поле боя.

*Запрещенная в России террористическая организация.

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