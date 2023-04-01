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Шадаев: Изменения на «Госуслугах» не связаны со слухами о якобы готовящейся мобилизации

Араз Салехов
Общество
Шадаев: Изменения на «Госуслугах» не связаны со слухами о якобы готовящейся мобилизации
Фото: пресс-служба Госдумы

Последние изменения на «Госуслугах» никак не связаны со слухами о якобы готовящейся мобилизации в России. Об этом в субботу, 1 апреля, заявил глава Минцифры РФ Максут Шадаев.

— Ничего такого не ждем, к мобилизации не готовимся. Выдыхаем. Для особенно тревожных есть функция отписаться от сообщений госорганов, — цитирует его ТАСС.

Накануне у пользователей портала «Госуслуги» отключили возможность удаления учетной записи. При нажатии на кнопку удаления учетной записи в приложении высвечивается уведомление о том, что эта функция недоступна. При этом в веб-версии портала подобная кнопка отсутствует в принципе.

Начальник управления главного организационно-мобилизационного управления Генштаба контр-адмирал Владимир Цимлянский заявил, что Генеральный штаб Вооруженных сил России не планирует проводить вторую волну мобилизации. По его словам, Минобороны расширило сеть пунктов отбора контрактников, так как граждане стали чаще добровольно поступать на военную службу. Также увеличено число инструкторов для работы с кандидатами.

Госуслуги Мобилизация Россия Минцифры
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