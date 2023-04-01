Российские истребители сбили украинский МиГ-29 в ДНР

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Истребители российских воздушно-космических сил (ВКС) сбили украинский МиГ-29 в районе села Коптево Донецкой народной республики (ДНР). Об этом в субботу, 1 апреля, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его словам, средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили девять снарядов РСЗО HIMARS и «Смерч».

— Также уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в районах населенных пунктов Валерьяновка ДНР, Гуляйполе, Новоукраинское Запорожской области и Крынки Херсонской области, — заявил Конашенков.

25 марта армия РФ на Северском направлении поразила самоходную артиллерийскую установку Krab производства Польши. Кроме того, российские солдаты ликвидировали наблюдательный пункт и огневую позицию противника в виде орудия и минометного расчета из состава 81-й бригады украинских войск.

Накануне в районе города Ольговка Херсонской области российские военные нанесли удар по скоплению украинской военной техники. Потери противника составили 12 единиц автомобильной техники, 23 погибших военных ВСУ, 12 раненых.