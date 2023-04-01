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Сестра Ким Чен Ына заявила, что Зеленский рискует Украиной в конфликте с Россией

Евгений Силаев

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Сестра Ким Чен Ына заявила, что Зеленский рискует Украиной в конфликте с Россией
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский рискует своей страной ради собственных политических амбиций. Об этом в субботу, 1 апреля, заявила сестра лидера КНДР Ким Чен Ына, заместитель главы отдела центрального комитета Трудовой партии Северной Кореи Ким Ё Чжон.

— Зеленский рискует своей страной, желая обладать ядерным оружием под влиянием своих политических амбиций, — сказала она.

По словам сестры лидера КНДР, Зеленский надеется на «ядерный зонтик» США, которым он надеется защититься от России. Ким Ё Чжон уверена, что это главная ошибка украинского лидера, передают «Известия».

Конфликт на Украине может продлиться как два года, так и четыре. Об этом 31 марта заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц. По его словам, конфликт станет вызовом для Германии. Тем не менее менять свою позицию Берлин не собирается.

Заместитель главы Министерства иностранных дел Украины Андрей Мельник заявил, что у Киева недостаточно танков для совершения контрнаступления. По его словам, ВСУ еще долго не будут иметь преимущества на поле боя. Кроме того, дипломат заявил, что у Европы не должно быть каких-либо ограничений по поводу поставки истребителей.

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