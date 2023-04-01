В США предрекли сдачу в плен артемовской группировки ВСУ

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Солдатам Вооруженных сил Украины (ВСУ), находящимся в Артемовске, придется сдаться из-за проблем со снабжением. Об этом заявил бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор в своем блоге на YouTube.

— Бахмут (украинское название Артемовска — прим. «ВМ») практически пал, поскольку до украинских подразделений в городе невозможно добраться, их не получится пополнить, и они сами по себе. Это означает, что эти войска начнут сдаваться, возможно, значительная часть военных ВСУ уже сложила оружие, — заявил Макгрегор.

Накануне временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что в ближайшее время можно будет говорить о фактическом окружении Артемовска. По его словам, на данный момент населенный пункт держится в оперативном окружении, поскольку все дороги находятся под огневым контролем российских военных.

29 марта Генеральный штаб украинских войск признал в своей вечерней сводке успех российской армии в Артемовске.

Можно ли говорить о скором завершении конфликта, а также какую роль в этом играет Артемовск — эксперты ответили на эти вопросы в материале «Вечерней Москвы».