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«Ваша шайка наконец-то проиграет»: в Сети рассказали о справедливости для Зеленского

Евгений Силаев
В мире
«Ваша шайка наконец-то проиграет»: в Сети рассказали о справедливости для Зеленского
Фото: bundeskanzleramt.at

Пользователи социальных сетей ответили президенту Украины Владимиру Зеленскому на его слова о справедливости. Ранее глава государства заявил, что для его страны данное понятие является главным.

— Справедливость наступит тогда, когда ваша шайка наконец-то проиграет! ; Справедливость — это когда ты и все Байдены окажетесь на скамье подсудимых в Гааге, — пишут пользователи.

Один из комментаторов подчеркнул, что справедливость — это вернуть «украденные» у американцев миллиарды долларов, передает РИА Новости.

1 апреля сестра лидера КНДР Ким Чен Ына, заместитель главы отдела центрального комитета Трудовой партии Северной Кореи Ким Ё Чжон заявила, что надежда на «ядерный зонтик» США является главной ошибкой Зеленского. В свою очередь МИД России поздравил президента Украины с «профессиональным праздником».

Конфликт на Украине может продлиться как два года, так и четыре. Об этом 31 марта заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц. По его словам, конфликт станет вызовом для Германии. Тем не менее менять свою позицию Берлин не собирается.

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