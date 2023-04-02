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Приметы и советы

Онколог Самойленко рассказал, какие шампуни могут вызвать рак

Никита Худяков
Общество
Онколог Самойленко рассказал, какие шампуни могут вызвать рак
Фото: shutterstock

Сухие шампуни, содержащие бензол, способны повышать риск развития онкологических заболеваний, поэтому использование таких средств лучше ограничить. Об этом в воскресенье, 2 апреля, заявил старший научный сотрудник ФГБУ «НМИЦ онкологии имени Н. Н. Блохина» Минздрава России Игорь Самойленко.

— Бензол может вызывать разные виды опухолей, в зависимости от того, с чем контактирует. Это канцероген широкого спектра действия, — сказал он.

По словам специалиста, бензол очень летуч, поэтому при вдыхании может стать причиной опухоли легких и верхних дыхательных путей, а также при попадании на кожу вызывать опухоли кожи.

Самойленко отметил, что необходимо смотреть состав сухого шампуня, если бензол присутствует, то необходимо отказаться от использования такого средства. Врач добавил, что в жидких шампунях бензол не используется, поэтому они являются более безопасными, передает РИА Новости.

Врач и телеведущий Александр Мясников сообщил, что употребление печени трески снижает риск развития онкологии. По его словам, в этом продукте содержится много витамина D, который отвечает за прочность костей. Последние исследования доказывают, что печень трески может также влиять на раковые клетки.

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