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Заммэра Сергунина пригласила москвичей на творческий фестиваль в Таганском парке

Евгений Силаев
Город
Заммэра Сергунина пригласила москвичей на творческий фестиваль в Таганском парке
Фото: Таганский парк

Творческие коллективы Таганского района 27 апреля выступят на фестивале «Весна в Таганском парке». Об этом в воскресенье, 2 апреля, сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

— Для многих участников фестиваль — возможность впервые выступить на большой сцене, показать свои таланты москвичам. В этом году организаторы предложили новую концепцию — «Учителя и наставники» — в честь Года педагога и наставника. Вместе с юными артистами выступят их преподаватели. Они на своем примере покажут, чего можно достичь на творческом пути, — рассказала Сергунина.

Участники фестиваля покажут хореографические, вокальные и инструментальные номера. Также они исполнят народные песни и презентуют современные танцы. Подать заявку на участие можно до 7 апреля.

Фестиваль проводится в третий раз. Ранее он проходил при участии воспитанников студий Таганского парка, Дома детского творчества на Таганке и культурно-спортивного центра «Успех» и других коллективов.

Накануне Наталья Сергунина сообщила, что в апреле столичные учебные заведения в сфере культуры проведут свыше 30 мероприятий на различных площадках Москвы. По ее словам, успехами и достижениями дети и подростки делятся, выступая на городских площадках.

В апреле весна кажется уже более реальной с солнечной погодой и почти без заморозков. На какие мероприятия можно сходить — в материале «Вечерней Москвы».

Наталья Сергунина Фестивали Таганский район
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