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Российские ученые рассказали, как снизить биологический возраст на 2,5 года

Никита Худяков
Общество
Российские ученые рассказали, как снизить биологический возраст на 2,5 года
Фото: shutterstock

Российские ученые провели исследования и пришли к выводу, что терпены пихты сибирской могут снизить биологический возраст на 2,5 года. Об этом в воскресенье, 2 апреля, сообщает эксперт по развитию антивозрастной медицины Фания Маганова.

— Благодаря терпенам хвойные деревья не сбрасывают хвою, выживают в агрессивных условиях окружающей среды и достигают продолжительности жизни в несколько тысяч лет. Но терпены могут защищать не только клетки растений, но и клетки человека, — сказала она.

Ученые выяснили, что биологически активные вещества помогают поддерживать молодость и здоровье. Терпены пихты сибирской запускают процесс омоложения и позволяют снизить биологический возраст на 2,5 года, передает радиостанция «Комсомольская правда».

Ученые из Австрийского национального университета пришли к выводу, что употребление продуктов, богатых содержанием магния, может снизить риск развития деменции. Как показали результаты, у потреблявших более 550 миллиграммов магния в день биологический возраст мозга был на год ниже их фактических лет.

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